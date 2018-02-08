Антикоррупционный суд не заработает к весне 2019 года - нардеп

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции предлагает принимать президентский законопроект об Антикоррупционном суде только в первом чтении и за основу. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Дмитрий Добродомов, передает корреспондент УНН.

"Есть заключение нашего комитета относительно (президентского - ред.) законопроекта об Антикоррупционном суде - его можно принимать только за основу в первом чтении с учетом мнения экспертов и выводов Венецианской комиссии.

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Даже если он будет принят, далее будет составление комиссии, затем она будет выбирать (кандидатов - ред.) поэтому, к сожалению, Антикоррупционный суд не заработает к весне 2019 года", - заявил Добродомов.