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Президент Австрии имеет корни в Украине

Президент Австрии имеет корни в Украине

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Семейное древо Федерального президента Австрии также своими корнями прорастает в Украину. Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Представьте себе, что семейное дерево Федерального президента Австрии также своими корнями прорастает в Украину. На современной Полтавщине жил его прадед Максимилиан Георг Райманн", - написал Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко договорился с Президентом Австрии Ван дер Белленом о проведении украинско-австрийского бизнес-форума.

Источник: УНН
Теги: Украина, Австрия, Петр Порошенко
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