Новости: Политика
Четверг, 8 февраля 2018, 16:58 • Тоня Туманова • 26892
Президент Австрии имеет корни в Украине
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Семейное древо Федерального президента Австрии также своими корнями прорастает в Украину. Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Представьте себе, что семейное дерево Федерального президента Австрии также своими корнями прорастает в Украину. На современной Полтавщине жил его прадед Максимилиан Георг Райманн", - написал Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко договорился с Президентом Австрии Ван дер Белленом о проведении украинско-австрийского бизнес-форума.
Источник: УНН
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