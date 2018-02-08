Президент Австрии имеет корни в Украине

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Семейное древо Федерального президента Австрии также своими корнями прорастает в Украину. Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Представьте себе, что семейное дерево Федерального президента Австрии также своими корнями прорастает в Украину. На современной Полтавщине жил его прадед Максимилиан Георг Райманн", - написал Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко договорился с Президентом Австрии Ван дер Белленом о проведении украинско-австрийского бизнес-форума.