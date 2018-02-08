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Минрегион предложит парламенту приблизить границы районов к госпитальных округов

Минрегион предложит парламенту приблизить границы районов к госпитальных округов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министерство регионального развития предложит парламенту на следующей сессии приблизить границы районов к госпитальным округам. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью порталу “Децентрализация”, передает УНН.

“В районах, территория которых полностью покрыта объединенными общинами, райсоветы осознают, что потеряли полномочия. Предложим Верховной Раде осуществить укрупнение нескольких районов. Это определенным образом решит проблему дублирования функций, сэкономит государственные деньги и обеспечит действующим районным администрациям и советам нагрузки. На следующей сессии предложим парламенту приблизить границы районов к госпитальным округам”, - отметил Зубко.

Он подчеркнул, что вопрос районов необходимо решить в этом году.

“Ведь административные расходы на район, в котором есть несколько ОТО, а также райсовет и райгосадминистрация, порой превышают расходы на развитие инфраструктуры. Так не может быть. Поэтому мы создали несколько действенных инструментов, приняв закон о добровольном присоединении, который дал возможность общинам укрупняться. Ожидаем принятия во втором чтении законопроекта № 6466, который позволит создавать ОТО городам областного значения”, - подчеркнул Зубко.

По его словам, уже определен перечень функций и должностей, которые должны остаться на районном уровне.

“Это управление соцзащиты, финансовое управление, управление экономики и тому подобное. Райгосадминистрация должна координировать действия территориальных общин, в том числе по дорожному хозяйству. Если дорога ремонтируется, то ремонт должен быть выполнен комплексно, а не кусками: только до предела той или иной ОТО. РГА должна сообщать общинам о государственных программах — например, по поддержке животноводства и обновления сельскохозяйственной техники. Там не будут распределять средства, а лишь координировать направления работы общин. А дублирование функций мы убираем постановлением Кабмина”, - отметил Зубко.

По его мнению, ОТО должны взять функции спорта, культуры, образования, первичной медицины, агропромышленного развития.

Напомним, в январе 2018 года собственные доходы местных бюджетов выросли на 2,9 млрд грн (23,3%) до 15,4 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Источник: УНН
Теги: госпиталь, децентрализация, Минрегионразвития, территориальные общины
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