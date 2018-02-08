Советник министра энергетики: у владельцев облэнерго нет другого выбора, кроме как инвестировать в модернизацию

КИЕВ. 8 февраля. УНН. После внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирования) собственники облэнерго будут обязаны инвестировать большую часть дохода компании в модернизацию, инвестиционные программы по обновлению оборудования. Об этом советник министра энергетики Сергей Чех рассказал в интервью изданию "Бизнес", передает УНН.

По словам эксперта, согласно нормативным правилам в рамках RAB-регулирования, облэнерго обязаны инвестировать в оборудование 50% своего дохода. Однако, как сообщил Сергей Чех, на самом деле инвестиции будут гораздо выше, чем заложено нормативами.

"Я думаю, что инвестиции будут большими, чем заложено RAB-регулированием. То есть, инвестировать в оборудование будут и из тех доходов, которые свободны от обязательства реинвестирования. Три причины. Первая - это потери электроэнергии. Сейчас регулятор через RAB-тарифы будет давать возможность инвестировать в уменьшение потерь электроэнергии. Вторая причина - частота и длительность перерывов в энергоснабжении (SAIDI, SAIFI). Облэнерго, которое не выполняет отраслевые средние показатели, не получит в следующем периоде (на будущий год) 12,5% к тарифу. Не лучше ли свободный доход рефинансировать в мероприятия, повышающие надежность, уменьшающие частоту перерывов? И тогда получить доходы, увеличить капитализацию компании", - считает Сергей Чех.

Третьей причиной, которая стимулирует владельцев облэнерго инвестировать в обновление активов, благодаря RAB-регулированию, по мнению эксперта, являются будущие присоединения потребителей к энергосетям.

"Если облэнерго выполнит подготовительные работы, то присоединение будет выглядеть как путь от сетей до объекта потребителя. Задача - создать запасы свободной мощности. А у нас подход - придет инвестор и заплатит за все работы по созданию свободной мощности, которые проводит облэнерго. RAB-тарифы позволят это изменить, поскольку компания будет иметь средства увеличить мощности еще до прихода к ней с таким вопросом инвесторов (бизнеса)", - уверен Сергей Чех.