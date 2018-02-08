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"Мюнхенский доклад": летальное вооружение только ухудшит ситуацию в Украине

"Мюнхенский доклад": летальное вооружение только ухудшит ситуацию в Украине

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Продажа Соединенными Штатами летального вооружения Украине может только осложнить конфликт на Донбассе. Об этом говорится в докладе от экспертов альянса под названием "До границы - и обратно?", подготовленного к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе, передает УНН.

"Долгий конфликт в Украине и за ее пределами остается важнейшим камнем преткновения на пути к деэскалации", - говорится в докладе.

Без значительного прогресса в реализации минсого соглашения, пишут эксперты, перспективы политического решения вопроса остаются грустными.

"Россия неожиданно предложила миротворческую миссию ООН на территории Донбасса, которую ранее предложило украинское правительство", - напомнили также в альянсе.

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Как отметили эксперты, московская инициатива оказалась неспособной получить поддержку, поскольку она не учитывала мониторинг российско-украинской границы.

"В то же время администрация Трампа изменила политику Обамы, одобрив продажу летального вооружения в Украину, чтобы помочь стране защитить себя, однако, вероятно, это только укрепляет нынешнюю тупиковую ситуацию", - говорится в докладе.

Напомним, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что литовское правительство предоставляло Украине летальные вооружение и по возможности будет продолжать такую поддержку.

Источник: УНН
Теги: Украина, доклад, летальное оружие, Мюнхенская конференция
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