На Закарпатье от кори умер ребенок

УЖГОРОД-КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Областной детской больницы (г.. Мукачево) от осложнения после заболевания корью умерла 5-летняя девочка с. Лазы Тячевского района. Об этом сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Татьяна Мицьо.

"Есть подтвержденный факт смерти ребенка после осложнений от кори. У ребенка была пневмония, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие осложнения. Ребенок не был привит, потому что родители категорически отказались (от прививки - ред.) по религиозным соображениям. Ребенок получил необходимое лечение и дорогостоящие медикаменты. Пациентку консультировали областные врачи и медики-ученые из Киева. Однако, из-за прогрессирующего ухудшения состояния здоровья ребенок, умер. Об этом соответствующися письмом проинформировано Министерство здравоохранения", - сказала Мицьо.

В общем, с начала года в области зарегистрировано 715 случаев заболевания корью. Большинство инфицированных - дети до 18 лет.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске умерла 25-летняя женщина из-за осложнений от кори.