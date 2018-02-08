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Защита по делу о госизмене Януковича не будет вызывать свидетелем Путина

Защита по делу о госизмене Януковича не будет вызывать свидетелем Путина

Владимир Путин

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича в деле о его государственной измене не планирует вызывать в качестве свидетеля президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в интервью журналистам сегодня после завершения судебного заседания заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

“Конечно, нет. Потому что Путин — президент Российской Федерации. С Администрации президента Российской Федерации защита получила официальный ответ тем, что никаких обращений, заявлений в Администрацию президента от Виктора Януковича не поступало, не рассматривалось и никаких решений по этим заявлениям не принималось. Поэтому проводить дополнительный допрос (Путина — ред.) нецелесообразно", - сказал В.Сердюк.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко сообщил журналистам, что со стороны обвинения по делу осталось допросить еще 11 свидетелей.

Как сообщал УНН, следующее судебное заседание Оболонского районного суда Киева в уголовном производстве о государственной измене Януковича состоится в 10:00 14 февраля.

Отметим, что в четверг, 8 февраля во судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие начальник Генерального штаба-главнокомандующий ВСУ Владимир Замана, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и первый заместитель председателя ГПСУ Павел Шишолин. В среду 7 февраля были допрошены бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрей Цимбалюк, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко и бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх.

Источник: УНН
Теги: суд, Владимир Путин, Виктор Янукович, допрос
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