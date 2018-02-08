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Норвегия поделилась опытом переработки пластиковых отходов

Норвегия поделилась опытом переработки пластиковых отходов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Норвегия перерабатывает почти 100% имеющегося в стране пластика, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Это стало возможно благодаря депозитной системе сбора использованной тары. Покупая напиток, норвежцы платят на одну крону больше, но возвращают эти средства, когда сдают использованную бутылку в специальные автоматы.

С сданных прозрачных бутылок изготавливают новые бутылки. Одну бутылку могут переработать 12 раз. Цветные бутылки сдают на изготовление пластиковых материалов. Таким образом норвежцы существенно уменьшают потребности в производстве нового пластика.

В 2016 году в стране переработали почти 600 млн пластиковых отходов, что составляет 97% от общего количества пластика.

Деятельность системы оплачивают компании, которые производят напитки. Быть или не быть участником депозитной системы компании решают самостоятельно. Те, кто принимают участие - платят меньшие налоги.

Напомним, такая же система депозитной системы сбора тары действует в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Эстонии.

Украинские нардепы тоже хотят перенять успешный опыт этих стран. В ВР зарегистрирован законопроект № 5614 "О системе сбора и утилизации тары".

В то же время, такая система взялись внедрять в Беларуси. И движутся они значительно быстрее Украины.

Источник: УНН
Теги: Норвегия, экология, отходы, пластик
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