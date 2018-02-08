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В Донецкой области нашли тайник с фугасами российской маркировки

В Донецкой области нашли тайник с фугасами российской маркировки

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Возле трассы "Бугас-Новотроицкое" нашли тайник с фугасами российской маркировки. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Возможным террористическим действиям, к которым, скорее всего, готовились российские наемники на подконтрольной Украине территории, предотвратили оперативники Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы и сотрудники ОУР ОКР СБУ в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили возле трассы "Бугас-Новотроицкое" схрон с боеприпасами. В нем содержалось около 10 фугасов. Имеющиеся боеприпасы имеют маркировку РФ и могли предназначаться для поражения движущейся цели на этом же направлении.

В ГПСУ отметили, что по этому маршруту регулярно движутся транспортные средства с гражданскими гражданами, представителями международных организаций и перемещаются украинские военнослужащие.

Круг причастных лиц устанавливается. Сейчас на месте работает полиция и ГСЧС.

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс
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