КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон о приватизации государственного имущества (№ 7066). После этого Закон направлен на подпись главе государства, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

“Закон существенно упрощает приватизацию, сокращает сроки подачи документов, делает ее правила прозрачными и понятными для инвесторов. Мы хотим не просто продать, а хотим, чтобы пришли именно эффективные инвесторы”, — подчеркнул руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

Как напомнили в ФГИУ, законом упрощается классификация объектов приватизации разделением на объекты малой и большой приватизации. В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а к группе большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн. Также сокращаются сроки подготовки к продаже объектов и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей. Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.

Напомним, Верховная Рада разрешила спикеру парламента Андрею Парубию подписать закон о приватизации.