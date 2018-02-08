ОИ-2018: украинцы провели первые тренировочные сессии

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Пхенчхан состоялись тренировочные сессии за день до официального открытия зимних Олимпийских игр, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Два представителя Украины провели тренировочные заезды в санному спорту. В группе В, в заезде под номером 3, наш Андрей Мандзий занял 15 место со временем 48,805, уступив лидеру гонки итальянцу Кевину Фишналлеру на 0,73 секунды. Антон Дукач стал 18-м из 20 - 49,319 с.

В горнолыжников в быстром спуске принял участие Иван Ковбаснюк. Его время 1:47,55 стал 69-м среди 82-х спортсменов, стартовавших. До финиша дошел 81 участник. Лучший показатель у канадца Мануэля Осборн-Парадис - 1:40,45 мин.

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Отметим, что розыгрыш медалей в мужском горнолыжном спуске и одиночном среди саночников пройдет 11 февраля.

Кроме того добавим, что украинцы представлены на зимней Олимпиаде в 9 из 15 видов спорта. А именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординг (1 спортсмен), скелетон (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).