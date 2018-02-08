Курц: Австрия готова обсудить свое участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Австрия полностью поддерживает создание миротворческой миссии ООН на территории Донбассе. Об этом во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает УНН.

"Когда эта миротворческая миссия будет создана, будет обсуждение, какие страны будут принимать в этом участие, и если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась, или предоставила какую-то помощь, то мы с стороны федерального правительства, со стороны министра обороны Австрии, с которым мы будем встречаться, обсудим это, выясним. Но в прошлом мы всегда в разных ситуациях принимали участие в таких миссиях, и чтобы начать эту миссию, я готов уже сегодня выразить нашу полную поддержку в осуществлении такого проекта", - заявил С.Курц.

Как сообщал УНН, президент Австрии Ван дер Беллен заявил, что его страна не будет инициировать снятие санкций с Российской Федерации.