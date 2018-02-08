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На Солнце произошла крупнейшая вспышка за последние месяцы

На Солнце произошла крупнейшая вспышка за последние месяцы

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Самая крупная вспышка с октября 2017 года была зарегистрирована на Солнце вечером 7 феврал. Об этом сообщили в четверг на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева, передает УНН.

Вспышка была зарегистрирована около 17:00 и стала крупнейшей за период начиная с октября 2017 года.

Сообщают, что явление на звезде Солнечной системы стало завершением всплеска активности, которое началось еще с 4 февраля. За эти дни поток рентгеновского излучения от Солнца вырос приблизительно в 10 раз.

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“Вспышка относится к так называемому импульсному типу, который, согласно теоретическим представлениям, не сопровождается выбросами солнечной плазмы в межпланетное пространство. Именно такие выбросы являются главной причиной сильных магнитных бурь”, — говорится в сообщении.

Источник: УНН
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