Порошенко пригласил австрийские компании к участию в менеджменте украинской ГТС

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил австрийские компании к участию в менеджменте украинской газотранспортной системы. Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает УНН.

"Что касается экономического сотрудничества с Австрией, мы будем счастливы пригласить в том числе австрийские компании к участию в конкурсе по менеджменту в украинской газотранспортной системе", - заявил Порошенко.

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Также Порошенко заявил, что наличие проекта "Северный поток-2" является сугубо политическим.

"В то же время, Северный поток-2 - в значительной степени является политическим проектом и не имеет экономического смысла. Надеемся на единство ЕС и способность сделать экономику ЕС более конкурентоспособной", - отметил Порошенко.

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Напомним, Кабинет министров Украины продлил срок приема предложений от потенциальных партнеров по совместному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) до 1 марта 2018 года.