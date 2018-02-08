Посол Польши не придет на Бандеровские чтения в Киеве

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Посол Польши Ян Пекло не сможет принять участие в Бандеровских чтениях, которые завтра пройдут в Киеве. Об этом сообщает Посольство Польши в Украине в ответ на запрос УНН.

"Приглашение мы получили, к сожалению, вынуждены сообщить, что Посол Республики Польша господин Ян Пекло не сможет принять участие в чтениях, в связи с ранее принятыми на себя обязательствами", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, директор Негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк направил Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша в Украине Яну Пекло приглашение на бандеровские чтения, которые состоятся 9 февраля в колонном зале Киевсовета.

Как сообщал УНН, 6 февраля вечером президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон о Институте национальной памяти. Согласно решению Дуды, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.