Правительство призвали разрешить проверки поставщиков продуктов в детские сады

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Народный депутат Сергей Тригубенко призвал Правительство отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в учебные заведения, передает УНН со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.

По его словам, на днях в Госпродпотребслужбе констатировали, что в 49% детских садов нарушают санитарные нормы. Такие цифры обнародовали по итогам проверок более 11 тыс. дошкольных учебных заведений по всей стране.

"Цифра, сказать, что неутешительная это ничего не сказать. Она просто колоссальная, как по мне. И мы говорим не о магазинах или ресторанах, а о заведениях, где весь день находятся молодые члены нашего общества", - написал С.Тригубенко.

Нардеп предположил, что реальная картина может быть значительно более критической.

"На такие мысли меня натолкнули абсолютно реальные факты. Напомню, что количество отравлений детей в прошлом году только в столице выросло в 2,2 раза. По стране ситуация аналогичная, а кое-где - еще более критическая", - отметил С.Тригубенко.

Распространение в Украине различных эпидемий, в частности кори, дифтерии, ботулизма и ротавирусов, продемонстрировали несостоятельность власти обеспечить безопасность собственным детям, считает С.Тригубенко.

"С одной стороны отсутствует государственная программа по вакцинации, с другой - отсутствует контроль за элементарным санитарным благополучием. В совокупности все это умножаем на длительный застой и безрезультатность реформ, как контролирующих органов так и здравоохранения. На выходе получаем угрозу национальной безопасности, что проявляется в воспитании нездорового молодого поколения с потрясенным и неустойчивым иммунитетом. Я может и глобализирую вопрос, но так оно и есть. И замалчивать масштабы катастрофы - не менее преступно.

Поэтому, я еще раз хочу призвать Правительство обратить внимание на проблему и сделать маленький шаг к сдвигу с мертвой точки: снимите мораторий на проверки поставщиков продуктов питании в учебные заведения", - подчеркнул С.Тригубенко.

Напомним, мораторий на проверки бизнеса действует в Украине с 2014 года. Он был введен с целью прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов.

За годы действия моратория произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.

Несмотря на это, Правительство продлило действие моратория до 2019 года.