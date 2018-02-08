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Суд ЕС планирует объявить решение по делу С.Клюева 21 февраля

Суд ЕС планирует объявить решение по делу С.Клюева 21 февраля

Сергей Клюев

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Суд общей юрисдикции Европейского Союза собирается вынести решение по делу народного депутата Сергея Клюева, ответчиком в котором является Совет Евросоюза, относительно аннулирования решения Совета ЕС о применении к нему санкций в виде замораживания активов 21 февраля. Об этом сообщается на сайте суда, передает УНН.

Начало заседания анонсировано на 9:30 по местному времени.

Сергея Клюева и еще 17 человек внесли в список лиц, против которых ЕС применил санкции, 5 марта 2014 года, затем продлив действие ограничительных мер.

Верховная Рада разрешила привлечь нардепа С.Клюева, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, к уголовной ответственности 3 июня 2015 года. Позже, 28 января 2016 года, парламент также дал согласие на его задержание и арест.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Клюев
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