В пресс-службе “УкрАвто” подтвердили критическое положение “ЗАЗ”

КИЕВ. 8 февраля. УНН. По информации пресс-службы “УкрАвто” финансовое положение “Запорожского автозавода” (ПАО “ЗАЗ”) очень тяжелое. До банкротства предприятия — считанные дни.

Завод закончил 2017 год с большими убытками (170 млн. гривен убытков за 9 месяцев, расчетная сумма убытков в годовом отчете составит около 296 млн. гривен, с учетом убытков от переоценки кредитного портфеля). В 2017 году завод выпустил всего 1674 автомобиля, при проектной мощности 150 000 авто в год. При таком положении дел, кредитная нагрузка на предприятие продолжает увеличиваться. По состоянию на январь у ЗАЗ задолженность по кредитам — 3 млрд. грн. и 24 млн долл., — сообщает информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting.

Резкий спад производства на Запорожском автомобильном заводе продолжается уже 4 года — коллектив предприятия поддерживал необходимый технологический минимум, позволяющий заводу не утратить возможность выпускать автомобили, в первую очередь окрасочный комплекс и сварочное производство. На заводе сейчас работает всего 1350 человек, но из-за малой загрузки они заняты не полную неделю.

В 2014 году ЗАЗ понес убытков на 2,9 млрд. грн, львиная доля из них приходится на убытки от девальвации гривны и повышения стоимости валютной части кредитного портфеля. Ухудшилась и общая ситуация на автомобильном рынке Украины: если в 2008-м в стране было продано 623 000 новых автомобилей, из них 258 000 производства ЗАЗ, то в прошлом году объем рынка составил всего 80 тыс. авто, из которых ЗАЗ смог реализовать лишь 1 673 новых единиц, — комментируют в пресс-службе ЗАЗ.

В интервью Тариэл Васадзе рассказал, что основные причины проблем ЗАЗа — снижение покупательной способности населения, девальвация национальной валюты, отсутствие поддержки промышленности со стороны властей, неблагоприятный инвестиционный климатат.

“Ситуация на авторынке усугубляется автомобилями на „еврономерах“, которые ввозятся без уплаты налогов, при том, что в цене авто, произведенного на ЗАЗе, содержится 34% налогов и сборов, а также узбекскими автомобилями, которые поставляются к нам с нарушением правил ВТО и демпингуют на украинском рынке”, — объясняет Тариэл Васадзе.

Менеджмент ЗАЗа неоднократно вел переговоры об организации производства различных автомобилей со многими ведущими автопроизводителями. Их делегации посещали завод, оценивали его возможности и теоретически были заинтересованы в производстве в Запорожье. Но после изучения бизнес-планов и аудита украинского законодательства, выбирали другие страны.

Сейчас ЗАЗ пытается искать любые заказы — выпускать непрофильную продукцию, ведет переговоры о сборке тракторов корейской фирмы LS. Все эти действия направлены на сохранение предприятия и коллектива, а также промышленного потенциала Запорожской области и Украины в целом. Сколько завод продержится в сложившихся обстоятельствах, сказать сложно, — резюмировали в пресс-службе.