ООН: на свалку выброшено более 44 млн тонн электронных отходов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Количество электронных отходов в глобальном масштабе неуклонно растет - к 2021 прогнозируется рост на 17% до 52 млн тонн. Таковы данные исследования, проведенного Университетом ООН, передает УНН.

В 2016 году в мире было выброшено 44,7 млн тонн бытовой техники. Это - девять египетских пирамид. А общая стоимость электронного мусора, в состав которого входят золото, серебро, железо, медь, оценивается примерно в 55 млрд долл.

"Рост электронных отходов связан с тем, что техника дешевеет, и люди могут позволить себе покупать новые модели тех же телевизоров, компьютеров и телефонов, избавляясь от старых", - говорится в исследовании.

Cегодня перерабатывается в среднем лишь 20% отслужившей техники.

"Глобальный мониторинг ситуации с опасными отходами служит ценным ресурсом для тех правительств, которые разрабатывают необходимые стратегии и стандарты с целью снижения неблагоприятного воздействия электронных отходов на здоровье и окружающую среду", - считает генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао.

Тем временем в Украине до сих пор отсутствует надлежащая система утилизации опасных отходов.

Также, до недавнего времени в стране отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании — утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 установила компания “Тарком Экосервис” при содействии местных властей.

С тех пор жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.