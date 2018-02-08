В Житомире продлили карантин в школах

ЖИТОМИР-КИИВ.8 января. УНН. Карантин в учебных заведениях Житомира продлили еще минимум на неделю, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, передает УНН.

Решение о продлении карантина было принято сегодня на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

"За неделю наблюдения, в период со 2 по 8 февраля, количество посещений врачей составляет 2544 ребенка. Количество заболеваний среди детей увеличилась более чем на 30%. Учитывая рост заболеваемости, мы приняли решение продолжить меры на всю следующую неделю", - отметил заместитель городского головы Матвей Хренов.

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Следующее заседание комиссии, во время которого пересмотрят статистические данные о состоянии заболеваемости и примут решение о возобновлении обучения или продлении карантина состоится 15 февраля.