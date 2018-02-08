Бывший защитник "Шахтера" разорвал контракт с "Верес"

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ровенский "Верес" и футболист Николай Ищенко прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба Народного клуба, передает УНН.

Защитник уже покинул расположение команды в турецком Сиде, где "Верес" проводит тренировочный сбор.

Примечательно, что причиной этому стала более выгодное предложение от другого клуба. Название клуба не разглашается.

Отметим, что к "Вересу" Ищенко присоединился летом 2017 года. В первой части сезона он провел в составе "красно-черных" 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Кроме того добавим, что 34-летний игрок ранее защищал цвета "Шахтера", "Стали", "Мариуполя" и "Карпат", отыграв суммарно 225 поединков в УПЛ.