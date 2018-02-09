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Обыски в Луцке: в университете майнили криптовалюты

Обыски в Луцке: в университете майнили криптовалюты

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Луцком национальном техническом университете правоохранители провели обыск. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, во время следственных действий обнаружили оборудование для нелегального майнинга криптовалюты, передает УНН.

По информации пресс-службы, в университете обнаружили и изъяли компьютерную технику, флэш-носители и другое оборудование, которое, вероятно, использовалось для майнинга криптовалюты. Оборудование было установлено в одном из помещений учебного заведения.

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"Проверяется причастность одного из сотрудников вуза к несанкционированному вмешательству в работу его компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей. По месту жительства работника также проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что обыски проводили при расследовании уголовного производства о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем и компьютерных сетей (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Источник: УНН
Теги: обыск, Луцк, криптовалюта
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