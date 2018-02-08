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Трамп на молитвенном завтраке цитировал Иисуса

Трамп на молитвенном завтраке цитировал Иисуса

Дональд Трамп

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Во время молитвенного завтрака президент США Дональд Трамп процитировал Иисуса. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Президент США привел цитату Иисуса во время приветствия на завтраке конгрессмена Стива Саклиза, который был ранен при нападении мужчины с ружьем во время бейсбольной тренировки команды конгресса в районе Дель-Рей Александрии, штат Вирджиния.

"Господин Саклиз, мы так рады, что вы с нами сегодня. Ваше присутствие напоминает нам слова Иисуса в Книге Матфея: "С Богом все возможно", — сказал Трамп.

Напомним, на "молитвенном завтраке", который начался в четверг в Вашигтоне, присутствовали более 50 человек с русской религиозной и политической элиты. Это количество в три раза превышает прошлогоднюю квоту россиян на посещение масштабного события. 

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп
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