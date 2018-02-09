Новости: Культура
Четверг, 8 февраля 2018, 20:22 • Дарья Чабанова • 18036
Опубликован тизер фильма "Веном" з Томом Харди
КИЕВ. 8 лютого. УНН. Опубликован официальный тизер фильма "Веном" з Томом Харди. Видеоролик опубликован на странице YouTube SonyPicturesRU, передает УНН.
В центре сюжета – Веном, один из самых известных супергероев вселенной Marvel. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока. В главный ролях Том Харди.
Фильм выйдет на экраны 4 октября этого года.
Напомним, популярная актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дайнерис Таргариен в "Игре престолов", теперь стала героиней фильма "Соло: Звездные войны. Истории".
Источник: УНН
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