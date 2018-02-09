Опубликован тизер фильма "Веном" з Томом Харди

КИЕВ. 8 лютого. УНН. Опубликован официальный тизер фильма "Веном" з Томом Харди. Видеоролик опубликован на странице YouTube SonyPicturesRU, передает УНН.

В центре сюжета – Веном, один из самых известных супергероев вселенной Marvel. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока. В главный ролях Том Харди.

Фильм выйдет на экраны 4 октября этого года.

Напомним, популярная актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дайнерис Таргариен в "Игре престолов", теперь стала героиней фильма "Соло: Звездные войны. Истории".