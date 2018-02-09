Сборная Португалии стала первым финалистом ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Словении завершился первый пифинальний поединок чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная Португалии минимально переиграла сборную России, 3:2, передает УНН.

Обидчики сборной Украины в групповом раунде, сборная Португалии, уже на 4-й минуте пропустила гол от сборной России. До завершения первого тайма россиянам удалось удержать победный счет.

Во втором тайме португальцы прижали сборную России, и на 30-й минуте поединка сравняли счет в матче. Через 6 минут сборная России уже уступала 1:2. А на 39-й минуте сборная Португалии забила 3-й мяч.

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Финальный штурм россиян закончился голом на 40-й минуте, который остался неизменным (3:2 в пользу сборной Португалии)

Второй финалист определится в матче сборных Испании и Казахстана.