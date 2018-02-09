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Поклонская рассказала, когда похоронят Ленина

Поклонская рассказала, когда похоронят Ленина

Наталья Поклонская

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Решение по захоронению тела Владимира Ленина будет принято, но это произойдет лишь тогда, когда люди будут готовы. Об этом заявила "депутат" Госдумы Наталья Поклонская, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

“Я считаю, что, прежде всего, надо смотреть мнение общества. Люди готовы или люди не готовы? Нужно смотреть по отношению людей. Я уверена в том, что Владимир Владимирович (Путин) обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение. Когда это будет? Когда люди будут готовы”, — сказала Поклонская.

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Напомним, Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицировала действия Поклонская как военное преступление.

Источник: УНН
Теги: Ленин, РФ
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