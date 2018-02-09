Родственник бывшего вице-премьера незаконно обнёс забором 19 га леса

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Родственник бывшего вице-премьер-министра Украины незаконно обнёс забором на территории Киево-Святошинского района участок общей площадью более 19 га, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По информации пресс-службы, в 2012 году Киевской областной государственной администрацией родственнику бывшего вице-премьер-министра Украины предоставлено в долгосрочное временное пользование лесной участок общей площадью более 19 га для культурно-оздоровительных и рекреационных целей на территории Дмитровского сельсовета Киево-Святошинского района. Указанные лесные земли находились в пользовании ГП "Киевское лесное хозяйство".

"Как выяснилось, использование спорного лесного земельного участка и установление вокруг него забора осуществлено с нарушением норм действующего законодательства, так как временный землепользователь, в установленном порядке не получил статус субъекта хозяйствования, никаких услуг на полученном в пользование лесном участке для культурно оздоровительных и рекреационных целей не оказывал, в связи с чем и не мог на таком участке возводить временные здания и сооружения", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, прокуратура Киевской области обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть участок ГП "Киевское лесное хозяйство" в пригодном состоянии, демонтировав забор.

"... в апелляционной инстанции удовлетворили иск прокуратуры области о расторжении договора о долгосрочном временном пользовании лесным участком площадью более 19 га и обязательства вернуть лесной участок в пользование ГП "Киевское лесное хозяйство" в пригодном для использования состоянии, демонтировав, установленный железобетонный забор", - сообщили в прокуратуре.