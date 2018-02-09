Хоккеисты "Бостона" вышли в лидеры НХЛ по проценту набранных очков

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Тремя поединками продолжились соревнования в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.

“Бостон Брюинз” во встрече против “Нью-Йорк Рейнджерс” пропустил первым от Рика Нэша, но потом забил шесть раз подряд и на расстояние одного очка приблизился к лидеру общей таблице “Тампы”, при этом имея одну игру в запасе (74 и 75).

Четвертую подряд победу (и девятую в 10 матчах) “Бостону” принесли дубль Патриса Бержерона, голы Райли Нэша, Здено Хары, Тима Шоллера и Шона Курала, а также 21 сейв Антона Худобина.

Таким образом, “Рейнджерс” потерпели четвертое поражение подряд. С 3 января они провели 15 матчей, в которых одержали лишь четыре победы. Они уступают “Коламбус” три очка в борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции.

Заметим, что по проценту набранных очков (71,2) “Брюинз” впервые в сезоне стали лидером чемпионата.