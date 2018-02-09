Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 09 февраля 2018 08:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысячи пар
В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысячи пар
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9624
Версия для печати

Парламент Молдовы поддержал декларацию, осуждающую вмешательство Российской Федерации

Парламент Молдовы поддержал декларацию, осуждающую вмешательство Российской Федерации

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Парламент Республики Молдова поддержал декларацию, осуждающую вмешательство Российской Федерации в информационную политику Молдовы, а также в политическую деятельность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deschide.md.

Решение поддержали 63 депутата из проевропейских партий на заседании сегодня.

“Парламент РМ выражает обеспокоенность в связи с усилившимися атаками на информационную безопасность нашей страны со стороны Российской Федерации, которые осуществляются с помощью российских телеканалов и некоторых медийных институтов в Республике Молдова. Атаки совершаются с целью дискредитировать Республику Молдова, некоторых официальных лиц и ряд институтов, но, что хуже всего, они нацелены на очернение граждан страны... очерняющие заявления в адрес нашей страны и наших граждан, ограничения на экспорт молдавских товаров, политическое преследование молдавских официальных лиц, в том числе представителей парламента и правительства, представляют собой скрытое вмешательство Москвы и некоторых российских ведомств в молдавскую политику и указывает на вызывающее и недружественное отношение к нашей стране. Все эти проблемы не новы, некоторые из них длились годами. Новшество заключается в том, насколько агрессивными и провокационными они становятся”, — сказано в тексте документа.

Отмечается, что представители президентской фракции "Партии социалистов" покинули заседание парламента в знак протеста.

Депутат "Либеральной партии" Лилиан Карп подчеркнул, что в принятом документе отмечается, что финансирование Россией некоторых политических партий Молдовы также являестя незаконным. Карп предложил, что об этом следует сообщить в правоохранительные органы, а соответствующие партии — запретить.

Напоминаем, Декларация была принята в ответ на аналогичный документ, принятый Госдумой РФ в январе 2018 года.

Источник: УНН
Теги: РФ, Молдова
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.