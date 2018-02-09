Парламент Молдовы поддержал декларацию, осуждающую вмешательство Российской Федерации

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Парламент Республики Молдова поддержал декларацию, осуждающую вмешательство Российской Федерации в информационную политику Молдовы, а также в политическую деятельность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deschide.md.

Решение поддержали 63 депутата из проевропейских партий на заседании сегодня.

“Парламент РМ выражает обеспокоенность в связи с усилившимися атаками на информационную безопасность нашей страны со стороны Российской Федерации, которые осуществляются с помощью российских телеканалов и некоторых медийных институтов в Республике Молдова. Атаки совершаются с целью дискредитировать Республику Молдова, некоторых официальных лиц и ряд институтов, но, что хуже всего, они нацелены на очернение граждан страны... очерняющие заявления в адрес нашей страны и наших граждан, ограничения на экспорт молдавских товаров, политическое преследование молдавских официальных лиц, в том числе представителей парламента и правительства, представляют собой скрытое вмешательство Москвы и некоторых российских ведомств в молдавскую политику и указывает на вызывающее и недружественное отношение к нашей стране. Все эти проблемы не новы, некоторые из них длились годами. Новшество заключается в том, насколько агрессивными и провокационными они становятся”, — сказано в тексте документа.

Отмечается, что представители президентской фракции "Партии социалистов" покинули заседание парламента в знак протеста.

Депутат "Либеральной партии" Лилиан Карп подчеркнул, что в принятом документе отмечается, что финансирование Россией некоторых политических партий Молдовы также являестя незаконным. Карп предложил, что об этом следует сообщить в правоохранительные органы, а соответствующие партии — запретить.

Напоминаем, Декларация была принята в ответ на аналогичный документ, принятый Госдумой РФ в январе 2018 года.