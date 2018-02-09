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Сумма оценки обнаруженной на Закарпатье контрабанды табака достигла почти 5 млн гривен

Сумма оценки обнаруженной на Закарпатье контрабанды табака достигла почти 5 млн гривен

УЖГОРОД-КИЕВ. 9 февраля. УНН. На Закарпатье установили точное количество скрытых в катушках с кабелем сигарет, которые пытался вывезти из Украины гражданин Литвы. Как сообщила УНН пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, в грузе находились 157 500 пачек сигарет, ориентировочная стоимость которых почти 5 млн гривен.

“Только что закончился подсчет табачной продукции, которую накануне обнаружили в пункте пропуска „Дьяково“. Выяснилось, что у катушки, которые вез в Болгарию 44-летний гражданин Литвы, упаковали 157 500 пачек сигарет различных марок. Сейчас осуществляется оценка выявленной контрабанды, вероятная сумма которой, исходя из стоимости на акцизных марках, может составить почти 5 млн гривен”, — рассказала Леся Федорова.

Как ранее сообщал, гражданин Литвы пытался вывезти из Украины около 300 тыс. пачек сигарет.

Источник: УНН
Теги: таможня, контрабанда, ДФС, Закарпатье
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