Президент Молдовы назвал принятую парламентом декларации попыткой "понравиться Западу"

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон назвал принятую парламентом Декларацию о вмешательстве в информационную и политическую безопасность республики попыткой “понравиться Западу”. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook в ответ на принятие парламентом соответствующего заявления в четверг, 8 января, информирует УНН.

Додон утверждает, что цель этой Декларации — вынудить РФ на ответные меры. Однако, данная Декларация была ответом молдавского парламента на аналогичный документ со стороны Госдумы РФ, принятого в январе 2018 года.

“Парламентские евроунионисты переплюнули даже враждебную риторику ультранационалистских фронтистов начала 90-х годов. Все эти систематические и преднамеренные провокации преследуют целью вынудить российскую сторону на ответные равнозначные действия в адрес нашей страны”, — написал Додон.

"Сегодня евроунионистские партии... главным образом ДПМ (Демократическая партия Молдовы) – инициаторы заявления, сделали шаг по этому пути – либо для того, чтобы понравиться еще больше Западу, либо в результате предвыборной горячки, в которую они впали", — считает Додон.

"Повторно отмечаю необходимость скорейшего восстановления диалога на уровне ведомств, в первую очередь правительства и парламента. Это соответствует интересам обоих государств", — добавил он.

Как сообщал УНН, парламент Республики Молдова поддержал декларацию, осуждающую вмешательство Российской Федерации в информационную политику Молдовы, а также в политическую деятельность.