Femen устроили акцию протеста против Петра Порошенко в Вене

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Активистка Femen Алиса Виноградова устроила акцию против президента Петра Порошенко во время его визита в Австрию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу организации.

Активистка обнажила грудь во время посещения президентом Порошенко Венского бала.

Как отметили в Femen, главная цель данной акции — сообщить мировому сообществу, что украинскому президенту “не место на аристократическом рауте”.

Активистка обнажила грудь в момент, когда президент Украины поднимался по лестнице на балкон.

Как сообщал УНН, в начале января в Праге украинская активистка движения Femen ворвалась на избирательный участок в то время, когда там голосовал действующий президент страны Милош Земан.