Новости: Политика
Пятница, 9 февраля 2018, 01:17 • Алексей Супрун • 19296
Femen устроили акцию протеста против Петра Порошенко в Вене
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Активистка Femen Алиса Виноградова устроила акцию против президента Петра Порошенко во время его визита в Австрию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу организации.
Активистка обнажила грудь во время посещения президентом Порошенко Венского бала.
Как отметили в Femen, главная цель данной акции — сообщить мировому сообществу, что украинскому президенту “не место на аристократическом рауте”.
Активистка обнажила грудь в момент, когда президент Украины поднимался по лестнице на балкон.
Как сообщал УНН, в начале января в Праге украинская активистка движения Femen ворвалась на избирательный участок в то время, когда там голосовал действующий президент страны Милош Земан.
Источник: УНН
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