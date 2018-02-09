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Бывший посол США объяснил американцам, почему украинцы не могут смириться с аннексией Крыма

Бывший посол США объяснил американцам, почему украинцы не могут смириться с аннексией Крыма

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Экс-посол США в России Майкл Макфол использовал аналогию с США, чтобы объяснить американцам, почему люди не могут смириться с незаконной аннексией Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт дипломата.

“Когда американцы говорят украинцам быть более прагматичными в отношении России, мне приходит в голову, насколько прагматичными были бы американцы, если бы Китай аннексировал Гавайи, Канада вторглась в штат Мейн, или если бы Мексика поддерживала сепаратистов в Калифорнии?”, — сообщил Макфол в Twitter.

Макфол также встрял в спор со своими читателями, некоторые из которых поставили под сомнение утверждение посла, подчеркивая якобы легитимность аннексии.

“Аннексия это аннексия”, — отметил Макфол.

Макфола называют одним из архитекторов “перезагрузки” отношений между США и Россией при президентстве Барака Обамы.

Как сообщал УНН, посол Польши Ян Пекло не сможет принять участие в бандеровской чтениях, которые завтра пройдут в Киеве.

Источник: УНН
Теги: США, Крым, Украина, аннексия
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