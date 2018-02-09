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Полузащитник "Динамо" назван лучшим молодым футболистом года в Украине

Полузащитник "Динамо" назван лучшим молодым футболистом года в Украине

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Лучшим молодым футболистом Украины в 2017 году по итогам референдума, проведенного проектом “Золотой Талант”, стал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, передает УНН со ссылкой на сайт “Золотого Таланта”.

Воспитанник винницкого футбола Цыганков выиграл референдум, который уже пятый год проводит проект “Золотой Талант”, в возрастной категории U-21. С 2016 году он был признан лучшим в младшей категории — U-19. По такому же графику в 2015-2016 годах шел Виктор Коваленко, но в 2017-м полузащитник “Шахтера” не попал даже в топ-5 — занял шестое место.

Фамилия Цыганков 123 раза упоминалась в анкетах (64 раза — под первым номером). Его главный конкурент — Николай Матвиенко, в 2017-м дебютировал и закрепился в основном составе национальной сборной, — 102 раза попал в тройку (40 раз — под 1-м номером). Александр Зинченко, в конце 2017 года завоевал доверие Хосепа Гвардиолы в “Манчестер Сити”, упоминался 69 раз (под 1-м — 26).

Кроме того отметим, что “Золотой Талант” учел мнения 154 респондентов — тренеров, экспертов, известных в прошлом футболистов, профильных журналистов и болельщиков.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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