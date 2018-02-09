Байден: ситуация во внутренней политике США просто катастрофическая

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает катастрофой ситуацию в стране после рассекречивания Трампом доклада о якобы предвзятости ФБР к нему. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, передает УНН.

Экс-вице-президент США назвал ситуацию “просто катастрофой”, которая сейчас имеет место во внутренней политике Соединенных Штатов.

“Я обеспокоен потенциальным вредом, я обеспокоен этими полномасштабными атаками (на ФБР). Это первый президент — с восьми президентов, которых я здесь видел — откровенно в таких масштабах выступивший против целого ФБР”, — прокомментировал Байден действия нынешнего президента США.

Байден подчеркнул, что пока действия Трампа дискредитируют ФБР, так же как ставят под удар министерство юстиции администрации действующего главы Белого дома.

“Знаете, я провел много времени, путешествуя по всему миру. Как вы думаете, что думают об этом в Москве? Все получается так, как всегда этого хотел Путин, когда появляются сомнения о том, справедлива ли наша правовая система, когда появляются сомнения относительно того, соответствует ли это нашей Конституции”, - подчеркнул политик.

Как сообщал УНН, бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал разумным решение администрации президента США Дональда Трампа предоставить летальное оружие Украине. В то же время он выразил обеспокоенность регрессом в борьбе с коррупцией в Украине и посоветовал властям США внимательно следить за тем, что говорят и что не говорят украинцы.