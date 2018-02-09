Сборная Швейцарии по керлингу захватила лидерство после первых туров ОИ-2018

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Смешанные команды по керлингу провели матчи стартовых туров группового этапа Олимпийских игр в Пчьончхани, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Лучшее выступление пока демонстрируют представители Швейцарии - победа над Китаем 7:5 и Финляндией 7:6.

Далее сразу шесть команд имеют по 1-й победе и 1 поражению, а финская команда пока среди аутсайдеров. Вашему вниманию результаты других поединков:

США - Олимпийские атлеты России 9:3

Канада - Норвегия 6:9

Корея - Финляндия 9:4

Корея - Китай 7:8

Олимпийские атлеты России - Норвегия 4:3

США - Канада 4:6.

Стоит отметить, что сегодня в Южной Корее пройдут поединки 3 и 4 тура олимпийского турнира по керлингу.