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Пятница, 9 февраля 2018, 04:59 • Сергей Куркович • 8100
Сборная Швейцарии по керлингу захватила лидерство после первых туров ОИ-2018
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Смешанные команды по керлингу провели матчи стартовых туров группового этапа Олимпийских игр в Пчьончхани, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Лучшее выступление пока демонстрируют представители Швейцарии - победа над Китаем 7:5 и Финляндией 7:6.
Далее сразу шесть команд имеют по 1-й победе и 1 поражению, а финская команда пока среди аутсайдеров. Вашему вниманию результаты других поединков:
США - Олимпийские атлеты России 9:3
Канада - Норвегия 6:9
Корея - Финляндия 9:4
Корея - Китай 7:8
Олимпийские атлеты России - Норвегия 4:3
США - Канада 4:6.
Стоит отметить, что сегодня в Южной Корее пройдут поединки 3 и 4 тура олимпийского турнира по керлингу.
Источник: УНН
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