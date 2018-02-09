Франция планирует существенно увеличить оборонный бюджет

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Франция намерена достичь в ближайшее время целевого показателя расходов на оборону для стран-членов НАТО в два процента от ВВП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

В четверг, 8 февраля, министер обороны Франции Флоранс Парли представила законопроект, предусматривающий выделение с 2019-го по 2025 год в целом 295 миллиардов евро на оборонные нужды.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о “беспрецедентных” усилия Парижа достичь к 2025 году указанного целевого показателя. По проекту, к 2022 году ежегодные расходы на нужды обороны будут расти с нынешних 34,2 миллиарда евро на 1,7 миллиарда евро ежегодно. С 2023 военный бюджет добавлять ежегодно три миллиарда евро.

Стоит также отметить, что второй этап изменения расходов произойдет после завершения каденции Эммануэля Макрона.

Как сообщал УНН продажа Соединенными Штатами летального вооружения Украине может только осложнить конфликт на Донбассе. Об этом говорится в докладе от экспертов альянса под названием “До границы — и обратно?”, Подготовленной к Мюнхенской конференции по безопасности.