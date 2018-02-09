Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 09 февраля 2018 08:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысячи пар
В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысячи пар
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5364
Версия для печати

Франция планирует существенно увеличить оборонный бюджет

Франция планирует существенно увеличить оборонный бюджет

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Франция намерена достичь в ближайшее время целевого показателя расходов на оборону для стран-членов НАТО в два процента от ВВП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

В четверг, 8 февраля, министер обороны Франции Флоранс Парли представила законопроект, предусматривающий выделение с 2019-го по 2025 год в целом 295 миллиардов евро на оборонные нужды.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о “беспрецедентных” усилия Парижа достичь к 2025 году указанного целевого показателя. По проекту, к 2022 году ежегодные расходы на нужды обороны будут расти с нынешних 34,2 миллиарда евро на 1,7 миллиарда евро ежегодно. С 2023 военный бюджет добавлять ежегодно три миллиарда евро.

Стоит также отметить, что второй этап изменения расходов произойдет после завершения каденции Эммануэля Макрона.

Как сообщал УНН продажа Соединенными Штатами летального вооружения Украине может только осложнить конфликт на Донбассе. Об этом говорится в докладе от экспертов альянса под названием “До границы — и обратно?”, Подготовленной к Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: УНН
Теги: Франция, бюджет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.