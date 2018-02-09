Ради Олимпиады Южная Корея сняла часть санкций с КНДР

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Олимпийские игры уже привели к тому, что Южной Корее пришлось ослаблять санкции против соседней страны, поскольку иначе северокорейская делегация просто не смогла бы добраться до Пхенчхана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

В Южную Корею прибыло судно с музыкантами и танцорами из делегации КНДР. Для того, чтобы это произошло, Сеулу пришлось на время снимать санкции: согласно наложенным на КНДР ограничением, суда и корабли этой страны не имеют права появляться в прибрежных водах Южной Кореи. Более того, делегация КНДР заявила, что на судне мало топлива, и южнокорейцы обязаны его дозаправить - а это противоречит международным санкциям, запрещающий поставку топлива Пхеньяну (решение на этот счет Сеул еще не принял).

Проблемы есть и с экипировкой, пишет The New York Times. В 2017 году хоккейная команда из КНДР во время поездки на турнир в Новой Зеландии собиралась выйти на лед с деревянными клюшками, которые в современном хоккее перестали использовать еще в 1990-х. Организаторы турнира дали северокорейским спортсменам современные клюшки из углепластика, однако отвезти их домой хоккеистам не удалось: санкции запрещают ввоз в КНДР предметов роскоши, в число которых входит и спортивный инвентарь.

Мужская сборная КНДР по хоккею участвовать в нынешней Олимпиаде не будет, зато выступит совместная с Южной Кореей женская команда. Северокорейским спортсменкам дадут новые клюшки на турнир - их заберут после соревнований. Форму им предоставит финская компания Lahta, а не официальный спонсор Олимпийских игр Nike. Как сообщает издание, Nike опасается американских санкций за поставку продукции гражданам КНДР, в то же время и северокорейские спортсмены не хотят носить форму американской компании.

Северокорейские спортсмены (всего делегация насчитывает 22 человека) не смогут забрать с собой не только клюшки, но и подарки от спонсора Олимпиады Samsung. Южнокорейская компания решила подарить всем спортсменам новый Samsung Galaxy Note 8; гражданам КНДР им пользоваться не позволят.

Как сообщал УНН, Северная Корея решила провести военный парад и собрания на площади Ким Ир Сена, за день до того, как Южная Корея проведет церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхан.