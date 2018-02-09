"Динамо" победило ФК "Тяньцзинь Теда"в спарринге в Испании

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Киевское "Динамо" провело четвертый контрольный матч на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона. Соперником "бело-синих" стал представитель китайской Суперлиги ФК "Тяньцзинь Теда", информирует УНН.

Цифры на табло на 32 минуте сменил нападающий Хльобас. Вербич ворвался в штрафную и на замахе убрал защитника китайцев, пробил — вратарь отбил мяч в сторону, где первым оказался Хльобас. Через пять минут удар Оби Микеля после рикошета завершился попаданием мяча в перекладину. Однако в следующей атаке розыгрыш углового привел к пропущенному голу “бело-синих” от Бастианса — 1:1.

После перерыва практически сразу Хльобас проверил дальним ударом каркас ворот китайского коллектива, а через несколько минут Смирный забрал мяч у соперников у чужого площадке и отдал результативный пас на Беседина — 2:1. Точку в противостоянии поставил на 53 минуте Бурда благодаря забегу в штрафную китайцев Вербича и его ассиста — 3:1.

Примечательно, что с 62 минуты на поле появился Мбокани. Для конголезца это первый выход на поле в контрольных поединках команды в Испании.

Добавим также, 10-го февраля “Динамо” поборется с венгерским “Видеотоном”.