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За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

КИЕВ. 9 февраля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17.30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато, вчера днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая Минские договоренности”, - указано в сообщении.

Также в штабе отметили, что: “На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино. С минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное”.

“Всего за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирования один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь, где ему предоставлен необходимый объем врачебной помощи”, - сообщили в штабе.

Источник: УНН
Теги: АТО, зона АТО, штаб
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