На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 9 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 9 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1147.148036;

Серебро - 14.253775;

Платина - 855.488421;

Палладий - 866.825159.

По сравнению с 8 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась.