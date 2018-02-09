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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 9 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 9 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1147.148036;

Серебро - 14.253775;

Платина - 855.488421;

Палладий - 866.825159.

По сравнению с 8 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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