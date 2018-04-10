Полузащитник Цыганков признан лучшим футболистом тура УПЛ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 26 тура чемпионата УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который в матче с "Зарей" забил очередной мяч.

Он на один балл опередил хавбека "Шахтера" Тайсона.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Цыганик.

Как сообщал УНН, Цыганков дважды побеждал в номинации игрок тура УПЛ в марте месяце.