Обновления операционной системы отключило экраны некоторых iPhone

КИЕВ. 10 апреля. УНН. После обновления до iOS 11.3 некоторые владельцы iPhone 8 и iPhone 8 Plus столкнулись с тем, что экран их смартфонов перестал реагировать на касания. Проблемы коснулась всех, кто менял дисплей в неавторизованном сервисном центре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Motherboard.vice

Как выяснилось, связано это с защитой от неофициального ремонта. В последних моделях Apple использует специальный чип для работы сенсорного экрана. При замене дисплея прошивка чипа также должна быть обновлена. Если этого не сделать, то следующая версия iOS отключит экран. Аналогичная ситуация происходит со сканерами Touch ID и Face ID. Таким образом Apple заставляет пользователей обращаться за ремонтом только в фирменные или сертифицированные сервисные центры.



Такая ситуация уже происходила в прошлом году с iPhone 7 и iPhone 7 Plus. После одного из обновлений iOS у пользователей перестал работать экран. Получив многочисленные жалобы, Apple решила проблему.

Важно отметить, что это яркий пример постоянной борьбы между Apple и независимыми ремонтными мастерскими. Магазины, занимающиеся ремонтом, могут получать только официально лицензированные части, если они соглашаются с определенными ограничениями, поэтому магазины уже давно опираются на серый рынок.

Как сообщал УНН, компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но обновлен, и третий - с некоторыми ключевыми функциями флагманского телефона, но более дешевым.



Напомним, компания Google планирует выпустить недорогой смартфон специально для рынков, которые остро реагируют на колебания цен. Флагманский дешевый смартфон Pixel может попасть на рынок в июле-августе этого года.

К Пасхе выпустили христианскую и католическую версии iPhone X.