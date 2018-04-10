Спонсором украинского спорта могут стать лотереи - нардеп

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Народный депутат Александр Данченко призвал министра спорта найти достойных спонсоров украинского спорта, в частности среди лотерейщиков. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Спорт и культура - это основные направления, которые во всем мире финансируются за счет лотерей", - сказал он.

В благоустройстве украинского лотерейного рынка в первую очередь должен быть заинтересован министр молодежи и спорта Игорь Жданов, убежден нардеп.

"Во время часа правительства в парламенте я спросил у министра спорта Жданова об ужасных результатах основной команды олимпийцев на летних и зимних играх. Я ему напомнил, что именно он должен быть заинтересован в том, чтобы рынок лотерей был упорядочен. Во всем мире за счет 50-90% доходов от лотерей финансируют в первую очередь спорт и культуру. И если он (Игорь Жданов, - ред.) сейчас выделяет 100 млн грн на весь спорт, то я объясню, что можно легализовать 9 млрд грн дополнительно и брать с них те же 4 млрд на финансирование спорта", - подчеркнул он.

Напомним, пока во власти решают, кто будет помогать украинскому спорту, лотерейный оператор "М.С.Л." самостоятельно поддерживает юных спортсменов. В 2014 году он открыл арену для зимних видов спорта "Льодограй". Стоимость строительства в то время составляла 3 млн долл. США. Все средства были вырученные с продажи лотерейных билетов.

Теперь "М.С.Л." занимается юными футболистами. Недавно из Нидерландов вернулись подопечные "М.С.Л" - воспитанники детской футбольной команды КДЮСШ № 15, получившие на международном турнире по футболу почетное второе место.