Украинцам завтра обещают до 23 градусов тепла

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Завтра на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, температура воздуха будет достигать 23 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"11 апреля в Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь", - сообщили синоптики.

Ночью и утром в южной части местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью - 6-11° тепла, в восточных областях и Карпатах - 2-7° тепла, днем ​​- 18-23°.

При этом завтра в Киеве без осадков. Температура ночью - 7-9° тепла, днем ​​- 20-22°.

Напомним, первые магнолии расцвели в Ужгороде.