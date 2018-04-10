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Фонд гарантирования вкладов погасил еще 900 млн грн кредита НБУ

Фонд гарантирования вкладов погасил еще 900 млн грн кредита НБУ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Фонд гарантирования погасил очередную часть кредита НБУ в сумме 900 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

“4 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз совершил досрочное погашение части кредита от Национального банка в сумме 900 млн грн. Досрочное погашение стало возможным благодаря успешной реализации активов неплатежеспособных банков, что позволило Фонду накопить достаточную сумму средств”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 8 месяцев Фонд досрочно погасил часть кредитов НБУ на сумму 5,6 млрд грн, из них 3,6 млрд грн — с начала 2018 года. По состоянию на 5 апреля Фонду нужно погасить еще 63 млрд 342,9 млн грн, в том числе:

  • 2 млрд 884,3 млн грн задолженность по кредитам НБУ;
  • 59 млрд 558,6 млн грн задолженность по векселям (перед Минфином, без учета процентов).

Напомним, на прошлой неделе ФГВФЛ планировал продать активы банков, которые ликвидируются, на общую сумму 14 млрд 914,85 млн грн.

Ранее сообщалось, что в конце марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц погасил очередную часть кредита от НБУ в сумме 700 млн грн.

Источник: УНН
Теги: НБУ, кредит, ФГВФЛ
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