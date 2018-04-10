Арестованное имущество аэропорта "Одесса" передано АРМА

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Арестованное имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Такое решение принял судья по Соломенского районного суда Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

"Недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет (ООО "Международный аэропорт Одесса"), переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА)", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в САП уточнили, что суд удовлетворил ходатайство НАБУ и САП в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины ).

В частности, отмечается, что в управление АРМА передано здание аэропорта (в том числе два терминала) общей площадью более 65 тыс. кв. м.

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"Арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной общины города Одессы", - рассказали в САП.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт Одесса". В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% отошли частным владельцам.