Букмекеры предсказали, какое место займет украинец в полуфинале Евровидения-2018

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Представителю от Украины на песенном конкурсе Евровидение Melovin по прогнозам букмекеров удастся выйти в финал конкурса с третьей позиции в полуфинале, передает УНН со ссылкой на Еurovision world.

По прогнозам экспертов, украинец выйдет в финал Евровидения с третьего места, сразу после представителя Швеции и Австралии.

Россия, в свою очередь, также, по прогнозам, выйдет в финал с 9 позиции.

Всего в финал конкурса со вророго полуфинала попадут десять представителей из 18, которые выступят с Украиной 10 мая во втором полуфинале.

Ранее стало известно, что представитель Украины на Евровидении-2018 своим выступлением закроет второй полуфинал конкурса.

Напомним, ранее букмекеры спрогнозировали победу на конкурсе представительницы Израиля, Mеlovin, который в этом году будет представлять Украину оказался на 22 месте.

Как сообщал УНН, 63-й музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве (Украина) - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".

Так первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, финал - 12 мая.