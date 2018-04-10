Савченко и еще три нардепа не подали свои декларации - НАПК

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 1 апреля этого года отсутствовали декларации за 2017 5-ти народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Один из них подал свою электронную декларацию с опозданием на 1 день. По состоянию на 6 апреля этого года декларации 4-х народных депутатов в Реестр не поступили.

Народные депутаты Украины, чьи декларации за 2017 отсутствовали в Реестре до 1 апреля: Савченко Надежда Викторовна, Клюев Сергей Петрович, Журжий Андрей Валерьевич, Онищенко Александр Романович и Онуфрик Богдан Семенович (декларация подана 2 апреля 2018).

В общем Национальное агентство по предупреждению коррупции по состоянию на 1 апреля этого года зафиксировало в Реестре 1 090 570 деклараций, поданных в 2017 году, и 896 246 деклараций - в 2018 году. Из них 142 декларации в 2017 году и 110 деклараций в этом году представлены Президентом Украины, премьер-министром Украины, членами Кабинета министров Украины и первыми заместителями или заместителями министров.

Народные депутаты Украины в 2017 году подали 785 деклараций, а в 2018 году - 575 электронных деклараций. Государственные служащие, должности которых относятся к должностям государственной службы категории "А" или "Б", подали 70 223 декларации в 2017 году и 59 893 декларации в 2018 году.

Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции проверит электронные декларации ряда топ-чиновников страны, среди которых Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.