Новости: Экономика
Вторник, 10 апреля 2018, 17:48 • Ася Красоха • 6372
С начала апреля запасы газа сократились на 3,2%
КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала текущего месяца запасы газа в подземных хранилищах сократились на 3,2%. Об этом свидетельствуют данные “Укртрансгаза”, передает УНН.
В частности, по состоянию на 31 марта в ПХГ Украины хранилось 7 680,6 млн кубометров газа. При этом, по состоянию на 8 апреля запасы газа сократились на 245,5 млн кубометров или на 3,2% до 7 435,1 млн кубометров.
Стоит отметить, что 8 апреля из хранилищ отобрано 1,9 млн кубометров газа.
Напомним, Украина в январе-марте 2018 уменьшила больше чем вдвое импорт газа из Европы до 1,8 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Источник: УНН