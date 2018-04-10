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С начала апреля запасы газа сократились на 3,2%

С начала апреля запасы газа сократились на 3,2%

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала текущего месяца запасы газа в подземных хранилищах сократились на 3,2%. Об этом свидетельствуют данные “Укртрансгаза”, передает УНН.

В частности, по состоянию на 31 марта в ПХГ Украины хранилось 7 680,6 млн кубометров газа. При этом, по состоянию на 8 апреля запасы газа сократились на 245,5 млн кубометров или на 3,2% до 7 435,1 млн кубометров.

Стоит отметить, что 8 апреля из хранилищ отобрано 1,9 млн кубометров газа.

Напомним, Украина в январе-марте 2018 уменьшила больше чем вдвое импорт газа из Европы до 1,8 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: УНН
Теги: газ, Укртрансгаз, запасы
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